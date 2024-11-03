نتنياهو زار الحدود الشمالية مع لبنان.. وتوعّد الحزب!

توعد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارة للحدود الشمالية مع لبنان، "برد حازم على هجمات حزب الله وبمنع الحزب من التسلح مجدداً"، حسب زعمه.



ونقل بيان عن مكتبه، قوله لجنود العدو الاسرائيلي على الحدود "أريد أن أكون واضحاً: مع أو بدون اتفاق، فإن مفتاح استعادة السلام والأمن في الشمال، ومفتاح إعادة سكاننا في الشمال إلى ديارهم بأمان، هو أولا وقبل كل شيء دفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وثانياً استهداف أي محاولة لمعاودة التسلح، وثالثاً الرد بحزم على أي إجراء يُتخذ ضدنا".