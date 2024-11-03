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عربي و دولي
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء سعى مراراً للوصول إلى أعماق منطقة المطلة لكن القوى الأمنية أوعزت بتغيير مسار الجولة
2024-11-03 | 13:11
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مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء سعى مراراً للوصول إلى أعماق منطقة المطلة لكن القوى الأمنية أوعزت بتغيير مسار الجولة
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