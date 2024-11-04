إيران: لا نخشى الحرب لكننا لم نكن نسعى إليها
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن "بلاده لا تخشى الحرب العسكرية، بينما شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن طهران لم تسع إلى الحرب، لكنها مستعدة للدفاع عن أراضيها".
وأضاف الرئيس الإيراني أن "من وصفهم بأعداء إيران يعرفون أن حرباً عسكرية لن تهزم بلاده، لكنهم يشنون حرباً اقتصادية"، مشيراً إلى "سعي طهران للتغلب عليها".
وذكر بزشكیان أن "إيران توجهت إلى صنع الصواريخ في إطار سياسة الردع، ولكي لا يستطيع الأعداء ومنهم إسرائيل قصف أي مكان في أي وقت"، بحسب وصفه.