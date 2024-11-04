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عربي و دولي

جيش العدو: منذ بداية الحرب أصيب 5261 ضابطا وجنديا من بينهم 774 جروحهم خطيرة

2024-11-04 | 09:02
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جيش العدو: منذ بداية الحرب أصيب 5261 ضابطا وجنديا من بينهم 774 جروحهم خطيرة
جيش العدو: منذ بداية الحرب أصيب 5261 ضابطا وجنديا من بينهم 774 جروحهم خطيرة
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جيش العدو: منذ بداية الحرب أصيب 5261 ضابطا وجنديا من بينهم 774 جروحهم خطيرة

عربي و دولي

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بالصور - تحصينات إستثنائية حول البيت الأبيض!
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13:42

بالصور - تحصينات إستثنائية حول البيت الأبيض!

أظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها العشرات من سكان العاصمة الأميركية واشنطن ومحيطها على حساباتهم في مواقع التواصل، تحصين العديد من المتاجر والمطاعم وغيرها من محال قرب البيت الأبيض، تحسباً من أعمال عنف قد ترافق إجراء الانتخابات الرئاسية غداً الثلاثاء، وإعلان الفائز فيها.

وحتى البيت الأبيض نفسه، تم رفع السياج المحيط به وتسييج المنطقة القريبة منه (ميدان لافييت) التي تشهد عادة حشود متظاهرين لقضايا عديدة، منها خلال الأشهر الماضية تظاهرات كانت تُطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي الصور والفيديو، غلفت بعض المحال واجهات محالها الزجاجية بألواح خشبية سميكة، والبعض الآخر كان في طور العملية.

13:42

بالصور - تحصينات إستثنائية حول البيت الأبيض!

أظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها العشرات من سكان العاصمة الأميركية واشنطن ومحيطها على حساباتهم في مواقع التواصل، تحصين العديد من المتاجر والمطاعم وغيرها من محال قرب البيت الأبيض، تحسباً من أعمال عنف قد ترافق إجراء الانتخابات الرئاسية غداً الثلاثاء، وإعلان الفائز فيها.

وحتى البيت الأبيض نفسه، تم رفع السياج المحيط به وتسييج المنطقة القريبة منه (ميدان لافييت) التي تشهد عادة حشود متظاهرين لقضايا عديدة، منها خلال الأشهر الماضية تظاهرات كانت تُطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي الصور والفيديو، غلفت بعض المحال واجهات محالها الزجاجية بألواح خشبية سميكة، والبعض الآخر كان في طور العملية.

جيش العدو الاسرائيلي يزعم "مقتل" مسؤول ركن الاستخبارات لحزب الله في سوريا
13:16

جيش العدو الاسرائيلي يزعم "مقتل" مسؤول ركن الاستخبارات لحزب الله في سوريا

زعم جيش العدو الاسرائيلي أن "سلاح الجو هاجم أهدافًا لركن الاستخبارات التابع لحزب الله داخل سوريا".

13:16

جيش العدو الاسرائيلي يزعم "مقتل" مسؤول ركن الاستخبارات لحزب الله في سوريا

زعم جيش العدو الاسرائيلي أن "سلاح الجو هاجم أهدافًا لركن الاستخبارات التابع لحزب الله داخل سوريا".

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