المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي: سلاح الجو هاجم أهدافاً لركن الاستخبارات التابع لحزب الله داخل سوريا

جيش العدو الإسرائيلي يعلن أن مسؤول التجميع الجوي في ركن الاستخبارات صائب عياش ومسؤول ركن الاستخبارات لحزب الله في سوريا محمود محمد شاهين كانا من بين المستهدفين مع السيد هاشم صفي الدين