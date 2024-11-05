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عربي و دولي
وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تسعى للتوتر وسنردّ على اعتداءات إسرائيل في الوقت المناسب وبشكل ملائم
2024-11-05 | 04:23
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وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تسعى للتوتر وسنردّ على اعتداءات إسرائيل في الوقت المناسب وبشكل ملائم
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