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المقاومة الإسلامية: استهدفنا مصنع المواد المتفجرة في الخضيرة جنوب مدينة حيفا بصلية من الصواريخ النوعيّة
2024-11-05 | 07:00
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المقاومة الإسلامية: استهدفنا مصنع المواد المتفجرة في الخضيرة جنوب مدينة حيفا بصلية من الصواريخ النوعيّة
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مدينة
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بايدن للناخبين الأميركيين: اذهبوا للتصويت ولنصنع التاريخ بانتخاب كامالا هاريس
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