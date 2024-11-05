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عربي و دولي

ترامب "مجرم مدان" لكنه سيصوت اليوم.. كيف ذلك؟

2024-11-05 | 11:38
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ترامب &quot;مجرم مدان&quot; لكنه سيصوت اليوم.. كيف ذلك؟
ترامب "مجرم مدان" لكنه سيصوت اليوم.. كيف ذلك؟

كتب تيرني سنيد مقالاً على موقع قناة "سي إن إن" الاميركية جاء فيه: "بينما تجعل فلوريدا بشكل عام من الصعب على الأشخاص في الولاية الذين أدينوا بارتكاب جرائم جنائية استعادة حقوقهم في التصويت، لن يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب أي مشكلة في الإدلاء بصوته لنفسه اليوم في بالم بيتش".

واضاف كاتب المقال: " أدين ترامب في مانهاتن في وقت سابق من هذا العام بتهمة تزوير سجلات تجارية مرتبطة بمدفوعات أموال الإسكات قبل انتخابات عام 2016 لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز. ومن المقرر أن يُحكم على ترامب، أول رئيس أمريكي سابق يُدان بجناية، في 26 نوفمبر.
بموجب قانون فلوريدا، إذا كان لدى الناخب إدانة خارج الولاية، فإن فلوريدا ستخضع لقوانين تلك الولاية بشأن كيفية استعادة المجرم لحقوقه في التصويت.
بالنسبة لترامب، هذا يعني أنه سيستفيد من قانون نيويورك لعام 2021 الذي يسمح للأشخاص الذين أدينوا بجناية بالتصويت طالما أنهم لا يقضون فترة سجن في وقت الانتخابات."
وتابع كاتب المقال "بالنسبة لفلوريديين آخرين أدينوا بجناية، فإن القواعد ليست بهذه البساطة.
في عام 2018، نجح مشروع استفتاء في استعادة حقوق التصويت لأولئك الذين أكملوا مدة عقوبتهم، لكن المشرعين الجمهوريين في الولاية أبطلوا ذلك. فقد أقروا قانونًا يتطلب سداد جميع الغرامات والرسوم المرتبطة بالإدانة ــ وهي عملية قد تكون مرهقة، حيث لا يوجد نظام مركزي لتتبع مثل هذه الرسوم المستحقة."
ترامب "مجرم مدان" لكنه سيصوت اليوم.. كيف ذلك؟

عربي و دولي

ترامب

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