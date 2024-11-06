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ترامب يحصد 198 صوتاً مقابل 112 لهاريس بالمجمع الانتخابي حتى الآن
ترامب يحصد 198 صوتاً مقابل 112 لهاريس بالمجمع الانتخابي حتى الآن
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إغلاق مكاتب التصويت في جورجيا أول ولاية من الولايات المتأرجحة السبع
2024-11-05 | 19:16
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إغلاق مكاتب التصويت في جورجيا أول ولاية من الولايات المتأرجحة السبع
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ترامب يحصد 198 صوتاً مقابل 112 لهاريس بالمجمع الانتخابي حتى الآن
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