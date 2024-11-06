إغلاق صناديق الإقتراع في أكثر من 20 ولاية أكبرها تكساس بعد قليل

العودة الى الأعلى ترامب يحصد 198 صوتاً مقابل 112 لهاريس بالمجمع الانتخابي حتى الآن