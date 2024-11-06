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ترامب يحصد 210 أصوات مقابل 112 لهاريس بالمجمع الإنتخابي حتى الآن
2024-11-05 | 22:41
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ترامب يحصد 210 أصوات مقابل 112 لهاريس بالمجمع الإنتخابي حتى الآن
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ترامب يحصد 210 أصوات مقابل 112 لهاريس بالمجمع الإنتخابي حتى الآن
عربي و دولي
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الإنتخابي
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ترامب يتقدم في 6 ولايات متأرجحة من أصل 7
ترامب يحصد 204 أصوات مقابل 112 لهاريس بالمجمع الإنتخابي حتى الآن
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