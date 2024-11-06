أ.ف.ب: رئيس مجلس النواب الجمهوري يهنئ "الرئيس المنتخب" دونالد ترامب

حماس: فوز ترامب سيضعه أمام اختبار تحقيق وعده بوقف الحرب

حماس: فوز ترامب سيضعه أمام اختبار تحقيق وعده بوقف الحرب

حماس: فوز ترامب سيضعه أمام اختبار تحقيق وعده بوقف الحرب

وزير الحرب الإسرائيلي: سنعمل مع ترامب على تعزيز التحالف بين بلدينا واستعادة الرهائن وهزيمة محور الشر الإيراني