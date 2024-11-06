أ.ف.ب: ماكرون يهنئ ترامب ويبدي "استعداده للعمل معاً" في ظل "الاحترام والطموح"

بوريل: أحث القادة في لبنان للعمل معاً من أجل مصلحة الوطن ولضرورة عودة مؤسساته إلى العمل بما في ذلك رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فلا يمكن الدفاع عن المصالح الخارجية دون أن يكون هناك اتفاقاً في الداخل