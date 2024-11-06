الرئاسة الفرنسية: ماكرون وترامب يرغبان بالعمل على عودة السلام والاستقرار

رجل الاعمال اللبناني المقيم في ديربورن الاميركية صاحب المطعم الذي زاره ترامب اليوم علي عباس للجديد: ترامب قال خلال لقائه معنا اليوم انه سيوقف الحرب في لبنان وانه يجب ان تنتهي الحرب في لبنان وفلسطين ووعدنا بذلك