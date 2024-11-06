الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
11:08
تسجيل صوتي متداول عن إقفال مطار بيروت.. والجديد تتحقق
07:47
بالفيديو -تحليق للمسيّرات الاسرائيلية فوق مرفأ بيروت على علو منخفض
23:39
فيديو - الولايات الأميركية المتأرجحة تميل نحو ترامب على حساب هاريس
2024-11-04
متى سنعرف من فاز في الانتخابات الأميركية؟
2024-11-04
بالصور - تحصينات إستثنائية حول البيت الأبيض!
عربي و دولي
استطلاع رأي للقناة 13 الإسرائيلية: 52% يعتقدون أن نتنياهو يشكل خطرا على أمن الدولة بعد التسريبات الأمنية
2024-11-06 | 14:04
A-
A+
استطلاع رأي للقناة 13 الإسرائيلية: 52% يعتقدون أن نتنياهو يشكل خطرا على أمن الدولة بعد التسريبات الأمنية
مقالات ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: اعتقال 4 إسرائيليين في قضية التسريبات الأمنية بينهم مستشار نتنياهو
القناة 13 الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية لا تزال قلقة من إقالة رئيس الأركان ورئيس الشاباك رغم نفي نتنياهو ذلك
نقاط جديدة حول فضيحة التسريبات الأمنية الإسرائيلية.. ماذا في تفاصيلها؟
استطلاع رأي للقناة 13 الإسرائيلية: 52% يعتقدون أن نتنياهو يشكل خطرا على أمن الدولة بعد التسريبات الأمنية
عربي و دولي
للقناة
الإسرائيلية:
يعتقدون
نتنياهو
الدولة
التسريبات
الأمنية
العودة الى الأعلى
نتائج أولية: ترمب يفوز بولاية بنسلفانيا ويضيف 19 صوتا بالمجمع الانتخابي
أ.ف.ب: رئيس مجلس النواب الجمهوري يهنئ "الرئيس المنتخب" دونالد ترامب
اقرأ ايضا في عربي و دولي
15:47
"سي إن إن": الرئيس الصيني إتصل بترامب لتهنئته على الفوز في الإنتخابات الرئاسية
15:47
"سي إن إن": الرئيس الصيني إتصل بترامب لتهنئته على الفوز في الإنتخابات الرئاسية
15:42
هيئة البث الإسرائيلية: إصابة طائرة صغيرة اليوم بشظايا أثناء إعتراض صواريخ أطلقها حزب الله من لبنان
15:42
هيئة البث الإسرائيلية: إصابة طائرة صغيرة اليوم بشظايا أثناء إعتراض صواريخ أطلقها حزب الله من لبنان
15:27
القناة 13 الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية لا تزال قلقة من إقالة رئيس الأركان ورئيس الشاباك رغم نفي نتنياهو ذلك
15:27
القناة 13 الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية لا تزال قلقة من إقالة رئيس الأركان ورئيس الشاباك رغم نفي نتنياهو ذلك
يحدث الآن
محليات
16:26
بالصور - العدو يهدّد بقصف مبان سكنية في الضاحية الجنوبية
محليات
16:14
جيش العدو يصدر تهديداً بقصف مبان سكنية في الضاحية الجنوبية وتحديداً بمناطق الأوزاعي وحارة حريك وتحويطة الغدير وحدث بيروت
محليات
16:11
وزارة الصحة في حصيلة غير نهائية لسلسلة غارات العدو على البقاع وبعلبك: 40 شهيداً و53 جريحاً
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-09-20
فيديو - سقطوا من السقف.. سرقة أموال في أتلانتا الأميركية
12:34
بولس للجديد: انا ساتولى مهام التفاوض مع الجانب اللبناني من اجل الوصول الى اتفاق وسيعين ترامب شخصا ملما بالملف الاسرائيلي للتفاوض مع الاسرائيلين للوصول الى اتفاق
2024-10-01
نانسي عجرم في تعليق مبكي على احداث لبنان الاخيرة: ارفعوا ايديكم عن لبنان
02:01
بدء محاكمة ماكغريغور بتهمة اغتصاب مصففة شعر
06:39
لقطات رومانسية بين جو أشقر وزوجته غريس في عيد زواجهما
08:17
نجوى كرم تطل بالابيض والجمهور: صايرة نسخة عن مايا دياب!
بالفيديو
بالفيديو
13:38
8 غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية بعد ظهر اليوم.. مراسلة الجديد توجز التفاصيل
13:22
تطورات الميدان الجنوبي.. مع مراسل الجديد من قلب الحدث
13:09
مقدمة النشرة المسائية 06-11-2024
11:08
تسجيل صوتي متداول عن إقفال مطار بيروت.. والجديد تتحقق
09:52
بالفيديو: صواريخ تُطلق من لبنان وصفارات الإنذار في تل أبيب
09:26
بث مباشر: غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ومواكبة لتطورات الجبهة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
08:46
نعيم قاسم يحدد أمراً واحداً يوقف الحرب.. ولنتنياهو: "مين أنتَ"؟
عربي و دولي
08:46
نعيم قاسم يحدد أمراً واحداً يوقف الحرب.. ولنتنياهو: "مين أنتَ"؟
محليات
14:24
بري: ترامب وقّع على تعهد خطي بوقف النار في لبنان في مطعم "حسن عباس"
محليات
14:24
بري: ترامب وقّع على تعهد خطي بوقف النار في لبنان في مطعم "حسن عباس"
محليات
13:04
هذا ما تعهد به ترامب للبنانيين.. "الجديد" تكشف فحوى الكتاب
محليات
13:04
هذا ما تعهد به ترامب للبنانيين.. "الجديد" تكشف فحوى الكتاب
خاص الجديد
11:08
تسجيل صوتي متداول عن إقفال مطار بيروت.. والجديد تتحقق
خاص الجديد
11:08
تسجيل صوتي متداول عن إقفال مطار بيروت.. والجديد تتحقق
محليات
13:13
لبنان محطة مقبلة لـ "هوكستين"!
محليات
13:13
لبنان محطة مقبلة لـ "هوكستين"!
محليات
12:34
بالفيديو - فاصل جديد: "لن تستطيعوا إعادتهم"!
محليات
12:34
بالفيديو - فاصل جديد: "لن تستطيعوا إعادتهم"!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024