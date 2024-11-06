"كان له دور كبير في عودته إلى البيت الأبيض".. ما هو تأثير ابن ترامب على والده؟

كشفت تقارير إعلامية أن "ابن دونالد ترامب الأصغر، بارون، كان له دور كبير في صعود والده السياسي من جديد وعودته إلى البيت الأبيض، عقب فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت الثلاثاء".





