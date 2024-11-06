الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

"كان له دور كبير في عودته إلى البيت الأبيض".. ما هو تأثير ابن ترامب على والده؟

2024-11-06 | 14:52
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;كان له دور كبير في عودته إلى البيت الأبيض&quot;.. ما هو تأثير ابن ترامب على والده؟
"كان له دور كبير في عودته إلى البيت الأبيض".. ما هو تأثير ابن ترامب على والده؟

كشفت تقارير إعلامية أن "ابن دونالد ترامب الأصغر، بارون، كان له دور كبير في صعود والده السياسي من جديد وعودته إلى البيت الأبيض، عقب فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت الثلاثاء".

وتحدثت مجلة "تايم" عن "الدور الذي لعبته برامج البودكاست في جذب ترامب لشريحة مهمة من الناخبين الأميركيين، وهم الشباب الذكور".

ومن المعروف أن "هذه الفئة لا تعتمد بالأساس على وسائل الإعلام التقليدية، بل تستمد معظم أفكارها ومواقفها من المحتوى، الذي يجري تداوله في منصات البودكاست ومواقع التواصل الاجتماعي".

ووجهت حملة ترامب اهتمامها بشكل كبير نحو تلك القنوات لاستقطاب هذا الجمهور وإقناعه بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت على المرشح الجمهوري البالغ من العمر 78 عاماً.

وذكرت "تايم": "حوارات البودكاست التي أجراها ترامب والتي ركزت على الشباب الذكور أصبحت استراتيجية أساسية لحملته الانتخابية غير العادية".

وأضافت: "خلال تنافسه المبدئي مع بايدن، كانت الاستطلاعات تشير إلى أن الرجال، وخاصة الشباب، كانوا يبتعدون عن بايدن أكثر من غيرهم، وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد.. كان تقدم ترامب هو الأكثر هيمنة بين الناخبين الذكور غير الموثوق بهم والذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً وحينها، ركز مستشاروه على هذه المجموعة، التي كانت ترى أن بايدن رجل مسن ولا ينبغي أن يكون رئيساً".

وتابعت: "هذه الفئة من الذكور تتفاعل مع السياسة في الغالب من خلال برامج البودكاست والصفحات الاجتماعية، إنها تقدر جرأة ترامب وقدرته على تحطيم الأعراف، لقد كانت مخاطرة كبيرة من حملة ترامب على تركيز قدر كبير من الطاقة على هؤلاء الناخبين، الذين لا يهتمون كثيرا بالسياسة".

وبعد ترشح هاريس وظهورها في المناظرة، كان زخمها مرتفعاً طوال شهر سبتمبر.

وقال أحد كبار مساعدي ترامب حينها: "كان هناك الكثير من القلق الداخلي من أنها كانت خصما أقوى مما كنا ندرك".

وأوضحت مجلة "تايم": "حنيها عاد ترامب إلى شعاره: تسريع الوتيرة للفوز بأصوات الناخبين الشباب الذكور، وكلّف وايلز أليكس بروزويتز، وهو مستشار جمهوري يبلغ من العمر 27 عاما، بتقديم قائمة بشخصيات البودكاست الشهيرة عبر الإنترنت لإجراء مقابلات معها".
"كان له دور كبير في عودته إلى البيت الأبيض".. ما هو تأثير ابن ترامب على والده؟

عربي و دولي

دونالد ترامب

جو بايدن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نتنياهو: عزيزي ترامب أهنئك بالفوز إن عودتك بداية جديدة
نائب ترامب جي دي فانس: شهدنا أعظم عودة سياسية في تاريخ أميركا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

خطة "اليوم الأول" في البيت الأبيض.. حملة ترامب تكشف تفاصيلها
03:15

خطة "اليوم الأول" في البيت الأبيض.. حملة ترامب تكشف تفاصيلها

كشفت حملة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن خطط طموحة ليومه الأول في المنصب، تتضمن تغييرات كبيرة في مجالات الهجرة والطاقة والسياسة الخارجية.

03:15

خطة "اليوم الأول" في البيت الأبيض.. حملة ترامب تكشف تفاصيلها

كشفت حملة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن خطط طموحة ليومه الأول في المنصب، تتضمن تغييرات كبيرة في مجالات الهجرة والطاقة والسياسة الخارجية.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024