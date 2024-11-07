"فوز ترامب لا يغيّر شيئاً بالنسبة لطهران".. إليكم تعليق الرئيس الإيراني!

اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن "فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، لا يغيّر شيئا بالنسبة الى طهران".



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن بزشكيان قوله إن "عودة ترامب الى البيت الأبيض لا تغيّر شيئا بالنسبة إلينا"، مشدداً على أن "أولويتنا هي تطوير علاقاتنا مع جيراننا والدول الإسلامية".



وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي اعتبر في وقت سابق الخميس، أن "فوز ترامب يشكّل فرصة للولايات المتحدة لمراجعة التوجهات غير الصائبة السابقة".



وقال بقائي في تصريحات نقلتها وكالة إرنا "لدينا تجارب مريرة للغاية مع السياسات والتوجهات السابقة للادارات الاميركية المختلفة".



وأضاف أن "فوز ترامب يمثل فرصة لمراجعة واعادة النظر في التوجهات غير الصائبة السابقة لواشنطن".