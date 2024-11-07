الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
10:50
فيديو - بصواريخ "ملاك 1".. المقاومة الإسلامية تقصف صفد
09:15
فيديو - سقوط صاروخ بشكل مباشر في الكريوت
07:55
بالفيديو - ماذا تبقى من غرفة "فيروز" في فندق البالميرا ؟
05:01
للمطالبة بإخلائها من اللاجئين السوريين.. اعتصام أمام مدرسة في طرابلس
18:48
فيديو - غارة بـ 3 صواريخ.. عدسة الجديد رصدت اللحظات الأولى للقصف بمحاذاة مطار بيروت
عربي و دولي
"أكسيوس" عن مسؤولين: نتنياهو أبلغ إدارة بايدن أنه لا يخطط لتغييرات أوسع نطاقاً لقادة الجيش والأمن والإستخبارات
2024-11-07 | 12:28
A-
A+
"أكسيوس" عن مسؤولين: نتنياهو أبلغ إدارة بايدن أنه لا يخطط لتغييرات أوسع نطاقاً لقادة الجيش والأمن والإستخبارات
مقالات ذات صلة
"أكسيوس" عن مسؤولين بإدارة بايدن: لسنا متأكدين من صدقية وعود نتنياهو لنا
أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: بايدن أبلغ نتنياهو أن إنسحاب "إسرائيل" الجزئي من فيلادلفيا قد يساهم بالتوصل لإتفاق
"أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: غالانت أبلغ أوستن أنه تلقى أوامر من نتنياهو بعدم إخطار واشنطن قبل إغتيال نصر الله
"أكسيوس" عن مسؤولين: نتنياهو أبلغ إدارة بايدن أنه لا يخطط لتغييرات أوسع نطاقاً لقادة الجيش والأمن والإستخبارات
عربي و دولي
مسؤولين:
نتنياهو
إدارة
بايدن
لتغييرات
نطاقاً
لقادة
الجيش
والأمن
والإستخبارات
العودة الى الأعلى
إذاعة جيش العدو: هجمات الجيش قرب مطار بيروت ألحقت أضراراً بالبنية التحتية للمطار
"أ ف ب": بايدن يشيد بنزاهة هاريس وشجاعتها بعد خسارتها الإنتخابات الرئاسية
اقرأ ايضا في عربي و دولي
12:55
رئيس أركان جيش العدو: لا شيء يعبر عن الإنتصار أكثر من إعادة الإسرائيليين إلى بلداتهم في الشمال بأمان
12:55
رئيس أركان جيش العدو: لا شيء يعبر عن الإنتصار أكثر من إعادة الإسرائيليين إلى بلداتهم في الشمال بأمان
12:34
"أكسيوس" عن مسؤولين بإدارة بايدن: لسنا متأكدين من صدقية وعود نتنياهو لنا
12:34
"أكسيوس" عن مسؤولين بإدارة بايدن: لسنا متأكدين من صدقية وعود نتنياهو لنا
12:27
"أكسيوس" عن مسؤول في إدارة بايدن: لدينا الكثير من الأشياء التي يتعين علينا القيام بها في الشهرين المقبلين
12:27
"أكسيوس" عن مسؤول في إدارة بايدن: لدينا الكثير من الأشياء التي يتعين علينا القيام بها في الشهرين المقبلين
يحدث الآن
عربي و دولي
12:55
رئيس أركان جيش العدو: لا شيء يعبر عن الإنتصار أكثر من إعادة الإسرائيليين إلى بلداتهم في الشمال بأمان
محليات
12:35
المقاومة الإسلامية: كمنّا لقوة مشاة حاولت التقدم بإتجاه بلدة يارون وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح
عربي و دولي
12:34
"أكسيوس" عن مسؤولين بإدارة بايدن: لسنا متأكدين من صدقية وعود نتنياهو لنا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-11-06
ظهور نادر لابنَي بطل "العميل" سامر إسماعيل
09:51
"هذا ما ينتظر إسرائيل بعد فوز ترامب".. صحيفة هآرتس تكشف!
2024-08-13
"نيويورك تايمز" عن وثائق لم تنشر: نتنياهو أضاف شروطاً لمطالب "إسرائيل" يخشى مفاوضوه أن تخلق عقبات إضافية
2024-11-04
جديد قضية التسريبات الأمنية: إعتقال ضابط اسرائيلي!
2024-11-01
بالفيديو- ترامب يزور مقهى لبنانيا في ديربورن "عاصمة العرب" الاميركيين بولاية ميشيغان
2024-11-01
إعتقالات "بالجملة" في مكتب نتنياهو.. القناة 13 تكشف!
بالفيديو
بالفيديو
10:37
المقاومة تكثف عملياتها.. التفاصيل مع مراسل الجديد
05:03
صور تستعد لتشيع شهدائها.. مراسل الجديد يطلعنا على التفاصيل
17:57
فيديو - غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية
17:35
فيديو - نازحون من منطقة الأوزاعي يلجأون إلى الرملة البيضاء
17:16
بعد تهديدات العدو لمنطقة الأوزاعي.. مراسلة الجديد تنقل المشهد
16:54
فيديو - بالتفاصيل والأرقام.. مراسلة الجديد تستعرض نتائج الإنتخابات الأميركية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
14:24
بري: ترامب وقّع على تعهد خطي بوقف النار في لبنان في مطعم "حسن عباس"
محليات
14:24
بري: ترامب وقّع على تعهد خطي بوقف النار في لبنان في مطعم "حسن عباس"
محليات
08:36
من هم شهداء الغارة على السيارة في صيدا؟
محليات
08:36
من هم شهداء الغارة على السيارة في صيدا؟
محليات
09:51
"هذا ما ينتظر إسرائيل بعد فوز ترامب".. صحيفة هآرتس تكشف!
محليات
09:51
"هذا ما ينتظر إسرائيل بعد فوز ترامب".. صحيفة هآرتس تكشف!
محليات
13:13
لبنان محطة مقبلة لـ "هوكستين"!
محليات
13:13
لبنان محطة مقبلة لـ "هوكستين"!
خاص الجديد
18:48
فيديو - غارة بـ 3 صواريخ.. عدسة الجديد رصدت اللحظات الأولى للقصف بمحاذاة مطار بيروت
خاص الجديد
18:48
فيديو - غارة بـ 3 صواريخ.. عدسة الجديد رصدت اللحظات الأولى للقصف بمحاذاة مطار بيروت
عربي و دولي
14:52
"كان له دور كبير في عودته إلى البيت الأبيض".. ما هو تأثير ابن ترامب على والده؟
عربي و دولي
14:52
"كان له دور كبير في عودته إلى البيت الأبيض".. ما هو تأثير ابن ترامب على والده؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024