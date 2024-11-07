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عربي و دولي
رئيس أركان جيش العدو: لدينا الحق بالدفاع عن أنفسنا وفي كل تسوية سياسية لو تحققت سيتعين على الجيش معاقبة الخروقات بقوة النار
2024-11-07 | 13:05
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رئيس أركان جيش العدو: لدينا الحق بالدفاع عن أنفسنا وفي كل تسوية سياسية لو تحققت سيتعين على الجيش معاقبة الخروقات بقوة النار
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