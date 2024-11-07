"نضرب البنى التحتية للحزب التي أقامها عام 2006 ولن نسمح بإعادتها".. هذا ما زعمه هاليفي!

أكد رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي هرتسي هاليفي أنه "لا يوجد شيء يمثل الانتصار أكثر من عودة آمنة للسكان وسنمضي في هذا الطريق معًا"، زاعماً أنه "نحن نضرب البنى التي أقامها حزب الله منذ العام 2006 ونعمل ذلك بأكبر قوة ممكنة ولن نسمح بإعادتها".