قائد الحرس الثوري الايراني: ساحة المعركة الظاهرة متمركزة في منطقة محدودة مثل غزة وشمال فلسطين المحتلة وجنوب لبنان إلا أن امتدادها السياسي يمتد على نطاق دولي واسع