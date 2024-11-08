نتنياهو يصدر قراراً عاجلاً بشأن أحداث أمستردام.. ويكلّف الموساد!

وقال نتنياهو، في بيان صدر إثر اجتماع في وزارة الخارجية للإشراف على إجلاء إسرائيليين من أمستردام: "لقد أصدرت تعليمات لرئيس الموساد ومسؤولين آخرين لتحضير خطط عملنا ونظام الإنذار لدينا وتنظيمنا في مواجهة هذا الوضع الجديد".

وأعلن نتنياهو في وقت سابق، طلبه من نظيره الهولندي محاسبة المشاغبين وحماية الجالية اليهودية، مؤكداً أن الأحداث "معادية للسامية".

وأرسلت إسرائيل طائرتين إلى هولندا، الجمعة، لإعادة مئات من مشجعي كرة القدم الإسرائيليين بعد هجمات وقعت الليلة الماضية في شوارع أمستردام وصفها مسؤولون بأنها "معادية للسامية".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل شرطة مكافحة الشغب في اشتباكات ردد فيها بعض المهاجمين عبارات معادية لإسرائيل. لكن بعض اللقطات أظهرت أيضا مشجعين إسرائيليين يرددون شعارات معادية للعرب قبل المباراة مساء أمس الخميس.