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"سانا": معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي إستهدف محيط مدينة السفيرة
2024-11-08 | 17:20
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"سانا": معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي إستهدف محيط مدينة السفيرة
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