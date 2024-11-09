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عربي و دولي

إيران تُحذر من انتشار الحرب إلى خارج الشرق الأوسط!

2024-11-09 | 09:05
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إيران تُحذر من انتشار الحرب إلى خارج الشرق الأوسط!
إيران تُحذر من انتشار الحرب إلى خارج الشرق الأوسط!

حذرت إيران من خطر "انتشار" الحرب في قطاع غزة ولبنان إلى خارج الشرق الأوسط.

ودعت الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى "تغيير" سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها خلال ولايته الأولى تجاه طهران.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في كلمة بثها التلفزيون الإيراني اليوم السبت: "على العالم أن يعلم أن الحرب إذا انتشرت فإن آثارها الضارة لن تقتصر على منطقة غرب آسيا فقط".

وأضاف: "انعدام الأمن والاستقرار يمكن أن ينتشرا إلى مناطق أخرى، حتى إلى أماكن بعيدة".
 
 
 
إيران تُحذر من انتشار الحرب إلى خارج الشرق الأوسط!

عربي و دولي

ايران

عباس عراقجي

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