"صيغة" لوقف النار قريباً.. وطيف هوكستين حاضر!

تنطلق القمة العربية-الإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية لبحث سبل دعم حل الدولتين والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها.



ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيغادر الأحد إلى الرياض لترؤس الوفد اللبناني والمشاركة في القمة، حيث سيشدد في كلمته على ضرورة دعم لبنان وتحقيق حل عادل للفلسطينيين.



وفي سياق متصل، تشير "معلومات الجديد" إلى أن ميقاتي سيعود مباشرة إلى بيروت بعد القمة لمتابعة اللقاءات الداخلية.



كما أفادت المعلومات بأن الموفد الأميركي آموس هوكستين ينتظر ردودًا من إسرائيل بشأن وقف النار، مع إمكانية التوصل إلى صيغة جديدة مع لبنان الأسبوع المقبل.

