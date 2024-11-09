غالانت لأهالي الأسرى بعد عزله "نتنياهو لا يريد صفقة" .. هذا ما نقله الإعلام الاسرائيلي!

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، جانباً مما تضمنه لقاء وزير الحرب الإسرائيلي المقال، يوآف غالانت، مع أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، حيث أكد لهم أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يرغب في إتمام صفقة لإعادتهم".



وحسب عدد من تلك الوسائل، فإن "غالانت أشار إلى دور نتنياهو كصاحب القرار النهائي في ملف الأسرى"، ملقيا باللوم عليه في عرقلة التوصل إلى اتفاق تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية".



وأفادت مايا آيدن، مراسلة الشؤون الاجتماعية في قناة 13، بأن "غالانت احتضن العائلات وأكد لهم أنهم بذلوا كل ما بوسعهم، لكن الأمر لا يزال في يد نتنياهو وحده"، مضيفا أن "نتنياهو هو الوحيد الذي يمكن مخاطبته كصاحب قرار، بينما يُعتبر الآخرون في الحكومة مجرد مسؤولين هامشيين".



وأشار غالانت إلى أن "إسرائيل كانت قادرة على إنجاز صفقة "نتنياهو-بايدن" في تموز الماضي بعد استنفاد الأهداف العسكرية في غزة، إلا أن نتنياهو أعاق ذلك ثم قدم مقترحا كان يعرف أنه لن يلبي شروط حماس، وهذا الأمر عرقل الصفقة.