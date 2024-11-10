يديعوت أحرونوت: ميقاتي وبري تبادلا مع هوكشتاين مسودة اتفاق وقف النار

معلومات الجديد: ماكرون أجرى اتصالات مع كل من ميقاتي وبري كذلك مع الرئيس الايراني وولي العهد السعودي للدفع باتجاه الحل سواء أكان ذلك بدءاً من انتخاب رئيس او من وقف اطلاق النار