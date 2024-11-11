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أ.ف.ب: الكرملين ينفي حصول مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب
2024-11-11 | 04:15
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أ.ف.ب: الكرملين ينفي حصول مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب
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أ.ف.ب: الكرملين ينفي حصول مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب
عربي و دولي
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