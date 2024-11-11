جبهة لبنان.. وزير الخارجية الإسرائيلي يتحدّث عن تقدم في المحادثات



قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر "لم نتخذ أي قرار بشأن ضم مناطق في الضفة الغربية"، مضيفاً: "مستعدون لإنهاء الحرب في غزة عندما تتحقق أهدافنا".

وأوضح ساعر أن "هناك تقدم في محادثات وقف إطلاق النار على جبهة لبنان ونعمل مع الأميركيين في هذا الصدد".

وتابع: "سنكون جاهزين للتسوية إذا أصبح حزب الله بعيدا عن حدودنا الشمالية وتراجع إلى ما وراء نهر الليطاني"، زاعماً أن

"جيشنا يواصل العمل على تفكيك البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان".

ورأى أن "حزب الله أصبح في وضع مختلف ولا يمكنه الآن تنفيذ ما كان ينوي فعله ضد إسرائيل".