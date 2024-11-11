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عربي و دولي

مسودة القمة العربية الإسلامية: مطالبة مجلس الأمن بإلزام إسرائيل وقف سياساتها العدوانية

2024-11-11 | 10:27
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مسودة القمة العربية الإسلامية: مطالبة مجلس الأمن بإلزام إسرائيل وقف سياساتها العدوانية
مسودة القمة العربية الإسلامية: مطالبة مجلس الأمن بإلزام إسرائيل وقف سياساتها العدوانية

قررت القمة العربية الإسلامية الطارئة بالرياض، الإثنين، إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والإتحاد الإفريقي لتعزيز مكانة القضية الفلسطينية، وترجمة قرارات القمم العربية والإسلامية والإفريقية بشأن دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأكدت القمة أن "إسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم به الشعب الفلسطيني ويسترد كامل حقوقه المسلوبة".

وطالبت القمة "مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطئا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الذي يقتل الأبرياء أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا".

وجاءت القمة "امتدادا للقمّة العربية - الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023" بمبادرة من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وعقدت القمّة بهدف "بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
مسودة القمة العربية الإسلامية: مطالبة مجلس الأمن بإلزام إسرائيل وقف سياساتها العدوانية

عربي و دولي

القمة العربية

القمة العربية الاسلامية

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