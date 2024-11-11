يديعوت أحرونوت: سيارة اخترقت حاجزا عسكريا قرب بيت لحم وإصابة شخصين بجروح طفيفة في حادث دهس محتمل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جنديين أصيبا بجروح طفيفة في عملية دهس نفذها سائق فلسطيني بالقرب من حاجز عسكري غرب مدينة بيت لحم.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن السيارة اخترقت الحاجز وأصابت الجنديين، بينما لاذ السائق بالفرار.من جانبه، أكد جيش الاحتلال أن قواته تقوم بملاحقة المركبة الهاربة وتنتشر في محيط مدينة بيت لحم.كما أضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجيش عزز من وجوده في المنطقة، بما في ذلك بلدة الخضر المجاورة، إثر الحادث.
أعرب وزيرا الحرب والخارجية الإسرائيليان، الاثنين، عن مواقف متعارضة بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.حيث أكد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار"، مشدداً على استمرار الضربات ضد مقاتلي حزب الله حتى تحقيق أهداف الحرب.وأضاف في منتدى مع كبار الجنرالات أنه "إذا ظهرت فرصة مناسبة لإعلان النصر، فسننظر فيها بجدية". من جهة أخرى، أشار وزير الخارجية جدعون ساعر إلى وجود "بعض التقدم" في جهود التوصل إلى هدنة، قائلاً إن إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق ذلك.