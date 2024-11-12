يسرائيل هيوم: نتنياهو يسعى لتشكيل لجنة خاصة لا رسمية للتحقيق في هجوم السابع من أكتوبر

ميقاتي من الرياض: الأولوية هي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 كاملاً

ميقاتي من الرياض: الأولوية هي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 كاملاً