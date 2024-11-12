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عربي و دولي
يديعوت أحرونوت: انفجار مسيرة قرب مركز جماهيري في نيشر شرق حيفا
2024-11-12 | 02:57
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يديعوت أحرونوت: انفجار مسيرة قرب مركز جماهيري في نيشر شرق حيفا
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انفجار
مسيرة
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