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المسيرات لا زالت تحلق في مستوطنات شرق حيفا وارتفاع عدد المستوطنات التي تدوي فيها صفارات الإنذار
2024-11-12 | 10:40
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المسيرات لا زالت تحلق في مستوطنات شرق حيفا وارتفاع عدد المستوطنات التي تدوي فيها صفارات الإنذار
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