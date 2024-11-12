معاريف: هدف المرحلة الثانية من عملية الجيش الإسرائيلي هو الضغط على حزب الله بشأن مفاوضات التسوية في لبنان

هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع أن يتم قريبًا التوصل إلى اتفاق بشأن "الوثيقة الأميركية" التي تضمن حرية التحرك لإسرائيل في حالة انتهاك الاتفاق في الشمال