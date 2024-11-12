أكسيوس عن هوكستين: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان قريبا ومفعمون بالأمل

مصادر اميركية للجديد : الجانب الاميركي يعتبر ان الطلعات الجوية الاسرائيلية يوميا وقصف أي هدف مشبوه أمر غير منطقي ومرفوض في أي إتفاق وان ذلك تتولاه لجنة دولية للمراقبة باشراف الجيش اللبناني