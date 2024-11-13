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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان إثر الإشتباه بتسلّل مسيرة
2024-11-13 | 10:05
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان إثر الإشتباه بتسلّل مسيرة
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محليات
عربي و دولي
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