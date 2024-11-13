"لن نخفف وتيرة الحرب على حزب الله".. هذا ما قاله وزير الحرب الإسرائيلي!

تعهّد وزير الحرب الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، بعدم تخفيف الوتيرة في الحرب على حزب الله في لبنان.

وقال كاتس خلال أول زيارة له منذ تسلّمه الحقيبة الوزارية الأسبوع الماضي، لقاعدة القيادة في الشمال التابعة للجيش الإسرائيلي، "لن نقوم بأي وقف لإطلاق النار ولن نخفّض الوتيرة ولن نسمح بأي اتفاق لا يتضمّن تحقيق أهداف الحرب، لا سيّما منها حقّ إسرائيل في التصّرف منفردة ضدّ أيّ نشاط إرهابي".



وصرّح "وّجهنا ضربات قويّة لحزب الله وهو تحديداً الوقت الأنسب لمواصلة ضرباتنا بكلّ قوانا كي نجني ثمار النصر".



وشدّد كاتس على ضرورة أن تقوم إسرائيل بـ"نزع سلاح حزب الله ودفعه إلى ما وراء نهر الليطاني وإحداث الظروف اللازمة لعودة سكان شمال إسرائيل إلى ديارهم بكلّ أمان".