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غارات إسرائيلية على ريف حمص
2024-11-13 | 13:03
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غارات إسرائيلية على ريف حمص
تحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن عدوان إسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص وسط البلاد.
وقالت "سانا" إن الدفاعات الجوية "تتصدى لأهداف معادية" في أجواء ريف حمص الغربي.
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غارات إسرائيلية على ريف حمص
عربي و دولي
إسرائيل
سوريا
ريف حمص
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