القناة 12 الإسرائيلية: قُتل 6 من لواء غولاني في إشتباك قريب المدى في القطاع الغربي بجنوب لبنان

حزب الله: رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية أطلقنا سرباً من المسيّرات الانقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوبي حيفا