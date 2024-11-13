"قطعنا التجارة والعلاقات مع إسرائيل".. هذا ما أكده أردوغان!

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع إسرائيل، وأنها تقف مع فلسطين حتى النهاية".







وخلال تصريحات صحفية عند عودته من زيارته إلى السعودية لحضور القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، قال أردوغان: "تشكل القيود التجارية والحظر على إسرائيل شكلا من أشكال النضال، ومن المهم انتهاج دبلوماسية نشطة من شأنها أن تحاصر إسرائيل في كل المجالات من أجل زيادة الضغط الدبلوماسي عليها، فنحن في خضم اختبار عظيم للإنسانية ممكن اجتيازه إذا كنا جزءا من التحالف الإنساني، وإلا فإن التاريخ سيحاكم من يقفون إلى جانب إسرائيل ويصمتون إزاء الظلم".



وتطرق أردوغان إلى مزاعم استمرار تركيا في تجارتها مع إسرائيل، مشدداً أن "هدف تلك المزاعم هو إضعاف الحكومة الحالية في تركيا".



وذكر أن "تركيا هي الدولة التي أبدت أقوى رد في العالم على ظلم إسرائيل، واتخذت خطوات ملموسة بما في ذلك وقف التعاملات التجارية معها".



وقال بهذا الخصوص: "قطعنا التجارة والعلاقات مع إسرائيل، ونقف مع فلسطين حتى النهاية".



وشدد أردوغان على أن "تحالف الشعب حازم في قطع العلاقات مع إسرائيل"، مبيناً أن "تركيا ستواصل ذلك خلال المرحلة المقبلة".



وأضاف: "سنحاسب الظالم المسمى نتنياهو وعصابته على ما فعلوه أمام القانون".



وأكد أن "أنقرة تعمل جاهدة لإبقاء الضغط على إسرائيل مستمرا واتخاذ إجراءات على أساس القانون الدولي".



وأوضح أردوغان أن "تركيا تحتل المرتبة الأولى في حجم المساعدات الإنسانية المرسلة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة".



ولفت إلى أن "52 دولة ومنظمتين دوليتين أبدت دعمها للمبادرة التي أطلقتها تركيا في الأمم المتحدة لمنع تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة".