واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي: شروط الاتفاق ستتطلب من حزب الله الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني وجيش لبنان سيتولى المنطقة الحدودية لفترة أولية 60 يوماً بإشراف أميركي بريطاني