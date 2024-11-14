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عربي و دولي
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المحادثات عالجت أيضا خلافا بشأن الضمانات التي طلبتها إسرائيل بشأن عملها بلبنان
2024-11-14 | 11:01
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أكسيوس عن مسؤول أميركي: المحادثات عالجت أيضا خلافا بشأن الضمانات التي طلبتها إسرائيل بشأن عملها بلبنان
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