بالفيديو- "نهاريا" في مرمى المسيّرات و أضرار في منزل بإحدى مستوطنات الجليل الغربي

نشرت قناة 12 العبرية مقطع فيديو اشارت فيه الى تعرض "نهاريا" للقصف من مسيرات وقد ادى ذلك الى أضرار في ساحة منزل بإحدى مستوطنات الجليل الغربي pic.twitter.com/5Bn0xBSxky
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 16, 2024
نشرت قناة 12 العبرية مقطع فيديو اشارت فيه الى تعرض "نهاريا" للقصف من مسيرات وقد ادى ذلك الى أضرار في ساحة منزل بإحدى مستوطنات الجليل الغربي pic.twitter.com/5Bn0xBSxky
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية حل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه يجب انتظار المقترحات.