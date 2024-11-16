بالفيديو- "نهاريا" في مرمى المسيّرات و أضرار في منزل بإحدى مستوطنات الجليل الغربي

نشرت قناة 12 العبرية مقطع فيديو اشارت فيه الى تعرض "نهاريا" للقصف من مسيرات وقد ادى ذلك الى أضرار في ساحة منزل بإحدى مستوطنات الجليل الغربي