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عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي يصدر تهديداً بقصف مبان سكنية في مناطق برج البراجنة وحارة حريك والحدث

2024-11-16 | 10:04
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الجيش الإسرائيلي يصدر تهديداً بقصف مبان سكنية في مناطق برج البراجنة وحارة حريك والحدث
الجيش الإسرائيلي يصدر تهديداً بقصف مبان سكنية في مناطق برج البراجنة وحارة حريك والحدث
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الجيش الإسرائيلي يصدر تهديداً بقصف مبان سكنية في مناطق برج البراجنة وحارة حريك والحدث

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فيديو - "حادث خطير".. إطلاق قنبلتين ضوئيتين باتجاه منزل نتنياهو


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أفادت أجهزة الأمن الإسرائيلية السبت أن "قنبلتين ضوئيتين سقطتا أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي لم يكن موجودا في قيساريا بوسط البلاد"، متحدثة عن "حادث خطير".

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