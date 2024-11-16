يديعوت احرونوت: أنباء عن سقوط قتيل في قصف حيفا

أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأميركي جو بايدن بأن "الصين مستعدة للعمل مع إدارة أميركية جديدة".واجتمع الرئيسان يوم السبت على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) السنوية.
إعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت أن هناك فرصة لمعالجة قضية البرنامج النووي لبلاده عبر الدبلوماسية، لكنها "محدودة".
أفادت أجهزة الأمن الإسرائيلية السبت أن "قنبلتين ضوئيتين سقطتا أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي لم يكن موجودا في قيساريا بوسط البلاد"، متحدثة عن "حادث خطير".