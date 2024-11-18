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عربي و دولي

غانتس: شرط أي إتفاق مع لبنان هو حرية التصرف الإسرائيلية الكاملة ضد أي "انتهاك"

2024-11-18 | 03:01
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غانتس: شرط أي إتفاق مع لبنان هو حرية التصرف الإسرائيلية الكاملة ضد أي &quot;انتهاك&quot;
غانتس: شرط أي إتفاق مع لبنان هو حرية التصرف الإسرائيلية الكاملة ضد أي "انتهاك"

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غانتس: شرط أي إتفاق مع لبنان هو حرية التصرف الإسرائيلية الكاملة ضد أي "انتهاك"

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روسيا تعترض مسيرات أوكرانية وتندد بإعطاء أميركا "الضوء الأخضر" لاستهداف أراضيها
الخارجية الإيرانية: التهديد الإسرائيلي بالهجوم على منشآتنا النووية يشكل تهديدا لأمننا القومي ونتخذ كل التدابير لحماية تلك المنشآت

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روسيا تعترض مسيرات أوكرانية وتندد بإعطاء أميركا "الضوء الأخضر" لاستهداف أراضيها
04:36

روسيا تعترض مسيرات أوكرانية وتندد بإعطاء أميركا "الضوء الأخضر" لاستهداف أراضيها

أعلنت روسيا أنها أسقطت 59 مسيرة أطلقتها أوكرانيا ليلا، منها طائرتان متجهتان نحو موسكو، في حين توالت تحذيرات المسؤولين الروس من تبعات القرار الأميركي بالسماح لأوكرانيا باستهداف عمق الأراضي الروسية بصواريخ أميركية بعيدة المدى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تدمير 45 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، وذكرت أنه بالإضافة إلى الطائرتين اللتين جرى إسقاطهما فوق منطقة موسكو، تم تدمير طائرات مسيرة أيضا فوق مناطق كورسك وبيلغورود وتولا.

04:36

روسيا تعترض مسيرات أوكرانية وتندد بإعطاء أميركا "الضوء الأخضر" لاستهداف أراضيها

أعلنت روسيا أنها أسقطت 59 مسيرة أطلقتها أوكرانيا ليلا، منها طائرتان متجهتان نحو موسكو، في حين توالت تحذيرات المسؤولين الروس من تبعات القرار الأميركي بالسماح لأوكرانيا باستهداف عمق الأراضي الروسية بصواريخ أميركية بعيدة المدى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تدمير 45 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، وذكرت أنه بالإضافة إلى الطائرتين اللتين جرى إسقاطهما فوق منطقة موسكو، تم تدمير طائرات مسيرة أيضا فوق مناطق كورسك وبيلغورود وتولا.

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