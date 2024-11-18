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وزير الداخلية بسام المولوي لـ الجديد: نأمل أن تكون هذه آخر جولات التصعيد قبل وقف النار لكننا نتطلع لذلك بحذر
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عربي و دولي

نتنياهو: لو أقدم حزب الله على تنفيذ مخططه لكان الأمر أكبر بكثير مما عليه الوضع في غزة

2024-11-18 | 10:52
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نتنياهو: لو أقدم حزب الله على تنفيذ مخططه لكان الأمر أكبر بكثير مما عليه الوضع في غزة
نتنياهو: لو أقدم حزب الله على تنفيذ مخططه لكان الأمر أكبر بكثير مما عليه الوضع في غزة
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نتنياهو: لو أقدم حزب الله على تنفيذ مخططه لكان الأمر أكبر بكثير مما عليه الوضع في غزة

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الخارجية الإيرانية: التهديد الإسرائيلي بالهجوم على منشآتنا النووية يشكل تهديدا لأمننا القومي ونتخذ كل التدابير لحماية تلك المنشآت
الجيش الإسرائيلي: نحقق في ملابسات سقوط صاروخ إعتراضي في مدينة إيلات أثناء التصدي لطائرة مسيرة

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"سنواصل العمليات العسكرية ضد حزب الله".. هذا ما زعمه نتنياهو!
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بالفيديو: نار تشتعل في تل أبيب بعد قصف صاروخي
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بالفيديو: نار تشتعل في تل أبيب بعد قصف صاروخي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسماع دوّي إنفجارات في تل أبيب ومحيطها، وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى وأكثر من 100 بلدة ومدينة في محيطها.

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم رصد إنذارات في وسط إسرائيل، وتمكن سلاح الجو من اعتراض صاروخ واحد أُطلق من لبنان.

كما أكدت القناة 13 الإسرائيلية اندلاع حريق في حي بني براك بتل أبيب نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عملية الاعتراض.

14:00

بالفيديو: نار تشتعل في تل أبيب بعد قصف صاروخي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسماع دوّي إنفجارات في تل أبيب ومحيطها، وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى وأكثر من 100 بلدة ومدينة في محيطها.

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم رصد إنذارات في وسط إسرائيل، وتمكن سلاح الجو من اعتراض صاروخ واحد أُطلق من لبنان.

كما أكدت القناة 13 الإسرائيلية اندلاع حريق في حي بني براك بتل أبيب نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عملية الاعتراض.

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