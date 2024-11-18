نتنياهو: إيران تملك سلاحا نوويا يمثل تهديدا كبيرا للشرق الأوسط

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسماع دوّي إنفجارات في تل أبيب ومحيطها، وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى وأكثر من 100 بلدة ومدينة في محيطها.



من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم رصد إنذارات في وسط إسرائيل، وتمكن سلاح الجو من اعتراض صاروخ واحد أُطلق من لبنان.



كما أكدت القناة 13 الإسرائيلية اندلاع حريق في حي بني براك بتل أبيب نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عملية الاعتراض.

