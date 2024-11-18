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عربي و دولي

القناة 12 الاسرائيلية: إرتفاع عدد الاصابات في تل ابيب الى 5 وهناك اصابة خطيرة

2024-11-18 | 14:22
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القناة 12 الاسرائيلية: إرتفاع عدد الاصابات في تل ابيب الى 5 وهناك اصابة خطيرة
القناة 12 الاسرائيلية: إرتفاع عدد الاصابات في تل ابيب الى 5 وهناك اصابة خطيرة
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القناة 12 الاسرائيلية: إرتفاع عدد الاصابات في تل ابيب الى 5 وهناك اصابة خطيرة

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الخارجية الإيرانية: التهديد الإسرائيلي بالهجوم على منشآتنا النووية يشكل تهديدا لأمننا القومي ونتخذ كل التدابير لحماية تلك المنشآت
الجيش الإسرائيلي: نحقق في ملابسات سقوط صاروخ إعتراضي في مدينة إيلات أثناء التصدي لطائرة مسيرة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي ينشر روايته بشأن ما حصل في تل أبيب
17:05

الجيش الإسرائيلي ينشر روايته بشأن ما حصل في تل أبيب

قال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أنه بعد تفتيش قوات الأمن مكان الحادث في رمات غان، تبين أن أجزاء من صاروخ أصيبت نتيجة اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من لبنان على إرتفاع عالٍ، مما أدى إلى تفككه إلى عدة أجزاء.

وأضاف أن جزءاً من الصاروخ سقط على الأرض، مما أسفر عن وقوع أضرار وضحايا.

وأوضح أنه يجري التحقيق في الحادث.

17:05

الجيش الإسرائيلي ينشر روايته بشأن ما حصل في تل أبيب

قال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أنه بعد تفتيش قوات الأمن مكان الحادث في رمات غان، تبين أن أجزاء من صاروخ أصيبت نتيجة اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من لبنان على إرتفاع عالٍ، مما أدى إلى تفككه إلى عدة أجزاء.

وأضاف أن جزءاً من الصاروخ سقط على الأرض، مما أسفر عن وقوع أضرار وضحايا.

وأوضح أنه يجري التحقيق في الحادث.

قبيل وصول هوكستين.. حزب الله يتبنى قصف "أماكن حساسة" في تل أبيب
16:46

قبيل وصول هوكستين.. حزب الله يتبنى قصف "أماكن حساسة" في تل أبيب

صدر عن المقاومة الإسلامية – حزب الله البيان التالي:

16:46

قبيل وصول هوكستين.. حزب الله يتبنى قصف "أماكن حساسة" في تل أبيب

صدر عن المقاومة الإسلامية – حزب الله البيان التالي:

"سنواصل العمليات العسكرية ضد حزب الله".. هذا ما زعمه نتنياهو!
14:01

"سنواصل العمليات العسكرية ضد حزب الله".. هذا ما زعمه نتنياهو!

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية ضد حزب الله حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

14:01

"سنواصل العمليات العسكرية ضد حزب الله".. هذا ما زعمه نتنياهو!

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية ضد حزب الله حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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