القناة 12 الاسرائيلية: إرتفاع عدد الاصابات في تل ابيب الى 5 وهناك اصابة خطيرة

قال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أنه بعد تفتيش قوات الأمن مكان الحادث في رمات غان، تبين أن أجزاء من صاروخ أصيبت نتيجة اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من لبنان على إرتفاع عالٍ، مما أدى إلى تفككه إلى عدة أجزاء.



وأضاف أن جزءاً من الصاروخ سقط على الأرض، مما أسفر عن وقوع أضرار وضحايا.



وأوضح أنه يجري التحقيق في الحادث.

